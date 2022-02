Soirée moules-frites Munchhausen Munchhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Munchhausen Bas-Rhin Munchhausen EUR Une soirée moules-frites à volonté organisée par le football club et animée par l’orchestre Santa Lucia.

Attention places limitées. Une soirée moules-frites à volonté avec animation musicale organisée par le football club. Réservation souhaitée. +33 3 88 86 51 73 Une soirée moules-frites à volonté organisée par le football club et animée par l’orchestre Santa Lucia.

Attention places limitées.

