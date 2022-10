Soirée moules-frites Mouthe Mouthe Catégories d’évènement: Doubs

Doubs Mouthe 20 20 EUR A partir de 19h30.

11ème édition, organisé par l’Association « Les Gais Montagnards » (orchestre de batterie-fanfare).

20€ /ad, 10€/enft (5 à 10 ans) : moules-frites à volonté, fromage, dessert, café, buvette.

Soirée animée par Micka de coconut

Réservation conseillée auprès du président et des membres de l’association +33 6 89 85 61 61 Mouthe

