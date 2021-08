Moustey Moustey Landes, Moustey SOIREE MOULES FRITES Moustey Moustey Catégories d’évènement: Landes

Moustey

SOIREE MOULES FRITES Moustey, 21 août 2021, Moustey. SOIREE MOULES FRITES 2021-08-21 20:00:00 – 2021-08-21

Moustey Landes Moustey 12 EUR Soirée Moules Frites

Venez partager ce moment convivial dans une ambiance musicale festive entre amis !

Pass Sanitaire

uniquement sur réservation jusqu’au 20/08 au 06 49 19 04 91 Soirée Moules Frites

Venez partager ce moment convivial dans une ambiance musicale festive entre amis !

Pass Sanitaire

uniquement sur réservation jusqu’au 20/08 au 06 49 19 04 91 +33 6 49 19 04 91 Soirée Moules Frites

Venez partager ce moment convivial dans une ambiance musicale festive entre amis !

Pass Sanitaire

uniquement sur réservation jusqu’au 20/08 au 06 49 19 04 91 cdf dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT Cœur Haute Lande

Détails Catégories d’évènement: Landes, Moustey Autres Lieu Moustey Adresse Ville Moustey lieuville 44.35844#-0.7608