Soirée moules frites Lignières, 4 février 2023, Lignières . Soirée moules frites 47 Grande Rue Lignières Cher

2023-02-04 19:00:00 – 2023-02-04 23:00:00 Lignières

Cher 22.5 EUR 22.5 Entrée : Gésiers

Plat : Moules frites

Dessert : Tarte au citron meringuée La fontaine des amis vous propose un repas à thème, moules-frites le tout dans une bonne ambiance. Sur réservation. +33 2 48 61 84 52 pixabay

