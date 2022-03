SOIRÉE MOULES FRITES Hesse Hesse Catégories d’évènement: HESSE

SOIRÉE MOULES FRITES
Salle polyvalente 3 rue du Canal
Hesse

2022-03-12 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-12 23:59:00 23:59:00
Salle polyvalente 3 rue du Canal

Hesse Moselle Hesse 20 EUR L’Union sportive de Schneckenbusch organise sa traditionnelle soirée moules-frites à la salle polyvalente de Hesse, samedi 12 mars 2022 à partir de 19h00. Menu à 20,00 € : moules marinières et frites à volonté (ou jambon vigneron) + fromage + glace + café. 10,00 € pour les enfants de moins de 12 ans. Animation musicale avec le groupe Nuance. Réservation avant le 6 mars 2022 auprès de Francis HIRTZ (06 76 36 18 47) ou Jean-Luc MULLER (06 61 98 54 94). +33 6 76 36 18 47 Libre de droits – Pexels pour Pixabay

