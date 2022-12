SOIRÉE MOULES-FRITES Fontès Fontès OT DU CLERMONTAIS Fontès Catégories d’évènement: Fontès

Hérault

SOIRÉE MOULES-FRITES Fontès, 5 janvier 2022, Fontès OT DU CLERMONTAIS Fontès. SOIRÉE MOULES-FRITES Route de Péret Fontès Hérault

2022-01-05 19:30:00 – 2022-01-05 23:00:00 Fontès

Hérault Fontès Tous les mercredis soir, moules-frites (sauce marinière) à volonté pour 12 € ! Les plus gourmands peuvent aussi réserver des huîtres crues ou chaudes (champagne, sabayon, parmesan, roquefort) à partir de 10 €.

Réservation obligatoire jusqu’au mardi soir 20h. Appelez le 04 67 25 01 31 et réservez une table !! Tous les mercredis soir, moules-frites (sauce marinière) à volonté pour 12 € ! Les plus gourmands peuvent aussi réserver des huîtres crues ou chaudes (champagne, sabayon, parmesan, roquefort) à partir de 10 €.

Réservation obligatoire jusqu’au mardi soir 20h. Appelez le 04 67 25 01 31 et réservez une table !! Fontès

dernière mise à jour : 2022-12-20 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’évènement: Fontès, Hérault Autres Lieu Fontès Adresse Route de Péret Fontès Hérault OT DU CLERMONTAIS Ville Fontès OT DU CLERMONTAIS Fontès lieuville Fontès Departement Hérault

Fontès Fontès OT DU CLERMONTAIS Fontès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontes-ot-du-clermontais-fontes/

SOIRÉE MOULES-FRITES Fontès 2022-01-05 was last modified: by SOIRÉE MOULES-FRITES Fontès Fontès 5 janvier 2022 Fontès Hérault Route de Péret Fontès Hérault OT DU CLERMONTAIS Fontès Hérault

Fontès OT DU CLERMONTAIS Fontès Hérault