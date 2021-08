Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour, Lot-et-Garonne Soirée moules frites et feu d’artifice Hautefage-la-Tour Hautefage-la-Tour Catégories d’évènement: Hautefage-la-Tour

Soirée moules frites et feu d’artifice Hautefage-la-Tour, 28 août 2021, Hautefage-la-Tour. Soirée moules frites et feu d’artifice 2021-08-28 19:30:00 – 2021-08-28 00:00:00 Parking de la salle des fêtes Avenue de la rovere

Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Hautefage-la-Tour 10 EUR Soirée moules frites à partir de 19h30

Pass sanitaire obligatoire.

Réservation impérative avant le jeudi 26. Vers 22h30 feu d’artifice rue du calvaire, accès libre.

