Loire-Atlantique Soirée moules-frites suivie d’un feu d’artifice.

