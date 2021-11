Champagne-et-Fontaine Champagne-et-Fontaine CHAMPAGNE ET FONTAINE, Dordogne Soirée moules – frites du Comité des Fêtes de Champagne Champagne-et-Fontaine Champagne-et-Fontaine Catégories d’évènement: CHAMPAGNE ET FONTAINE

Champagne-et-Fontaine Dordogne Champagne-et-Fontaine Soirée Moules-Frites – Au menu : apéritif, potage, moules-frites (viande pour ceux qui n'aiment pas les moules), salade, fromage, dessert, café et vin ordinaire compris.

Champagne-et-Fontaine

