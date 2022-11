Soirée Moules frites des pompiers Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nivre

Soirée Moules frites des pompiers Brassy, 26 novembre 2022, Brassy. Soirée Moules frites des pompiers

Salle des fêtes Brassy Nivre

2022-11-26 – 2022-11-26 Brassy

Nivre Brassy Menu ( vin non compris) Kir, salades composées, moules frites, fromage, dessert, café. Tarif 16€/pers 12€ – 12 ans. Soirée DJ. Paiement à l’inscription avant le 23 novembre +33 3 86 22 24 97 Brassy

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nivre Autres Lieu Brassy Adresse Salle des fêtes Brassy Nivre Ville Brassy lieuville Brassy Departement Nivre

Brassy Brassy Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brassy/

Soirée Moules frites des pompiers Brassy 2022-11-26 was last modified: by Soirée Moules frites des pompiers Brassy Brassy 26 novembre 2022 Brassy Nivre Salle des fêtes Brassy Nivre

Brassy Nivre