Soirée moules frites Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

Lot

Soirée moules frites, 25 mars 2023, Cœur de Causse . Soirée moules frites Espace Murat Cœur de Causse Lot

2023-03-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-25 00:00:00 00:00:00 Cœur de Causse

Lot 20 EUR Réservation obligatoire, repas à l’espace Murat. Au menu : soupe de campagne, os de canards, moules frites, cabécou, pêche melba, café et vin compris. Apportez vos assiettes et couverts Les Agriculteurs du canton de Labastide-Murat et la Mutuelle coups durs organisent une soirée moules frites. Bastiaanimage Stock

Cœur de Causse

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Cœur de Causse, Lot Autres Lieu Cœur de Causse Adresse Espace Murat Cœur de Causse Lot Ville Cœur de Causse Departement Lot Lieu Ville Cœur de Causse

Cœur de Causse Cœur de Causse Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cur de causse /

Soirée moules frites 2023-03-25 was last modified: by Soirée moules frites Cœur de Causse 25 mars 2023 Cœur de Causse Espace Murat Cœur de Causse Lot Lot

Cœur de Causse Lot