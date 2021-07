Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Soirée moules-frites Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Soirée moules-frites Casteljaloux, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Casteljaloux. Soirée moules-frites 2021-07-16 – 2021-07-16 Stade de Lirac En plein air

Casteljaloux Lot-et-Garonne +33 5 53 84 66 23 USC dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Casteljaloux Adresse Stade de Lirac En plein air Ville Casteljaloux lieuville 44.31999#0.09186