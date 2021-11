Brassy Brassy Brassy, Nièvre “ Soirée Moules Frites” Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Nièvre

“ Soirée Moules Frites” Brassy, 27 novembre 2021, Brassy. “ Soirée Moules Frites” Brassy

2021-11-27 – 2021-11-27

Brassy Nièvre Brassy “ Soirée Moules Frites”. A la salle des fêtes. Menu ( vin non compris) Kir, salades composées, moules-frites, fromage, dessert/café

Tarif 16€ / 10€ – 12 ans

Inscription et paiement avant le 24 novembre Chez Ets Rabeux organisé par les Sapeurs Pompiers +33 3 86 22 24 97 “ Soirée Moules Frites”. A la salle des fêtes. Menu ( vin non compris) Kir, salades composées, moules-frites, fromage, dessert/café

Tarif 16€ / 10€ – 12 ans

Inscription et paiement avant le 24 novembre Chez Ets Rabeux organisé par les Sapeurs Pompiers Brassy

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brassy, Nièvre Autres Lieu Brassy Adresse Ville Brassy lieuville Brassy