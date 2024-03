Soirée Moules/Frites Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Le pouliguen, jeudi 25 juillet 2024.

Soirée Moules/Frites Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse ! Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn » Jeudi 25 juillet, 18h30 Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen

Début : 2024-07-25T18:30:00+02:00 – 2024-07-26T04:30:00+02:00

Soirée Moules Frites. Ambiance festive et chaleureuse !

Organisée par l’Association La Fête Bretonne « Ar Poulligwenn »

Bois du Pouliguen 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire

