SOIRÉE MOULES FRITES AVEC RICOUNE Pomérols, 4 septembre 2021, Pomérols.

SOIRÉE MOULES FRITES AVEC RICOUNE 2021-09-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-04

Pomérols Hérault Pomérols

Grande soirée avec Ricoune le 4 septembre 2021 à Pomérols!

Apéro à partir de 19h30

Soirée moule frites à partir de 20h (Repas pour les enfants sur commande)

Tarifs : 6€

Animation par Ricoune

Réservation 06 20 67 11 82

Ricoune, véritable icône des férias et fêtes votives du sud de la France, est l’artiste incontournable du milieu festif.

Il a su s’imposer, avec un style unique, en lançant en 2001, le gros succès « Dans un verre à ballon» (le Ricard qu’on consomme avec modération), qui depuis encore est l’hymne des férias.

Ou encore la fameuse «vache» du générique de fin de l’émission Interville en 2007.

Musicalement séduisant, il nous emporte dans son univers chaleureux et familier…..Le petit bonhomme d’Henri et en même temps le grand Ricoune, nous donne une sacrée leçon de simplicité, d’authenticité et surtout une grosse dose de bonne humeur !

L’histoire commence le 1er février 1963 à Montpellier….

Enfant, Henri à déjà la fibre musicale, il écoute attentivement son grand-père saxophoniste, et sait que la musique sera pour lui plus qu’une passion…

Après s’être essayé boulanger, bucheron, vendeur de glaces….Il ne se sent pas à sa place alors il décide en 1983 de fonder son premier groupe, «génération 83» qui durera 5 ans.

Victime de son succès, il renforce le groupe en employant des musiciens professionnel et devient Ricoune et les counass.

En 2001, le groupe se transforme pour devenir tout simplement Ricoune, le groupe actuel, avec des textes beaucoup plus structurés.

Ricoune est désormais en harmonie avec son style et sa musique. C’est un homme épanoui qui fait vivre son talent à travers ses textes.

Poète dans l’âme, c’est un artiste autodidacte qui revendique sa liberté, et assume pleinement de ne pas toujours correspondre au formatage des radios et médias.

C’est ça la liberté, d’être unique et cultiver sa différence pour le rester …

Grande soirée avec Ricoune le 4 septembre 2021 à Pomérols!

Apéro à partir de 19h30

Soirée moule frites à partir de 20h (Repas pour les enfants sur commande)

Tarifs : 6€

Animation par Ricoune

Réservation 06 20 67 11 82

+33 6 20 67 11 82

Grande soirée avec Ricoune le 4 septembre 2021 à Pomérols!

Apéro à partir de 19h30

Soirée moule frites à partir de 20h (Repas pour les enfants sur commande)

Tarifs : 6€

Animation par Ricoune

Réservation 06 20 67 11 82

Ricoune, véritable icône des férias et fêtes votives du sud de la France, est l’artiste incontournable du milieu festif.

Il a su s’imposer, avec un style unique, en lançant en 2001, le gros succès « Dans un verre à ballon» (le Ricard qu’on consomme avec modération), qui depuis encore est l’hymne des férias.

Ou encore la fameuse «vache» du générique de fin de l’émission Interville en 2007.

Musicalement séduisant, il nous emporte dans son univers chaleureux et familier…..Le petit bonhomme d’Henri et en même temps le grand Ricoune, nous donne une sacrée leçon de simplicité, d’authenticité et surtout une grosse dose de bonne humeur !

L’histoire commence le 1er février 1963 à Montpellier….

Enfant, Henri à déjà la fibre musicale, il écoute attentivement son grand-père saxophoniste, et sait que la musique sera pour lui plus qu’une passion…

Après s’être essayé boulanger, bucheron, vendeur de glaces….Il ne se sent pas à sa place alors il décide en 1983 de fonder son premier groupe, «génération 83» qui durera 5 ans.

Victime de son succès, il renforce le groupe en employant des musiciens professionnel et devient Ricoune et les counass.

En 2001, le groupe se transforme pour devenir tout simplement Ricoune, le groupe actuel, avec des textes beaucoup plus structurés.

Ricoune est désormais en harmonie avec son style et sa musique. C’est un homme épanoui qui fait vivre son talent à travers ses textes.

Poète dans l’âme, c’est un artiste autodidacte qui revendique sa liberté, et assume pleinement de ne pas toujours correspondre au formatage des radios et médias.

C’est ça la liberté, d’être unique et cultiver sa différence pour le rester …

dernière mise à jour : 2021-08-24 par