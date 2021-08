La Guillermie La Guillermie Allier, La Guillermie Soirée moules frites avec Patrick Fradin La Guillermie La Guillermie Catégories d’évènement: Allier

Soirée moules frites avec Patrick Fradin La Guillermie, 21 août 2021, La Guillermie. Soirée moules frites avec Patrick Fradin 2021-08-21 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-21 Auberge de la Guillermie, Le bourg A l’auberge

La Guillermie Allier La Guillermie EUR 15 Venez partagez avec nous une soirée animée par Patrick Fradin

Vous y dégusterez un repas à 15€ avec dessert, au choix, moules frites ou andouillette frites. aubergedelaguillermie@gmail.com +33 6 87 92 67 94 dernière mise à jour : 2021-08-12 par

dernière mise à jour : 2021-08-12