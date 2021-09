Artix Artix Artix, Pyrénées-Atlantiques Soirée moules-frites Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques

Soirée moules-frites Artix, 2 octobre 2021, Artix. Soirée moules-frites 2021-10-02 – 2021-10-02 Rue du Stade Foyer de l’AS Artix Football

Artix Pyrénées-Atlantiques Repas adulte : moules, frites, fromage, dessert et vin

Repas enfants (moins de 12 ans) : nuggets, frites, dessert.

