Soirée Moules frites Artagnan Artagnan Catégories d’évènement: Artagnan

Hautes-Pyrnes

Soirée Moules frites Artagnan, 26 novembre 2022, Artagnan. Soirée Moules frites

ARTAGNAN Salle polyvalente Artagnan Hautes-Pyrnes Salle polyvalente ARTAGNAN

2022-11-26 18:30:00 – 2022-11-26

Salle polyvalente ARTAGNAN

Artagnan

Hautes-Pyrnes Artagnan EUR 11 11 Une soirée Moules Frites est organisée L’Amicale D’Artagnan avec une animation musicale. ✨Une ambiance musicale sera proposée par le groupe de musique vicquois RAMES DÂMES. N’oubliez pas vos Couverts et Verre ! +33 6 45 15 36 79 Salle polyvalente ARTAGNAN Artagnan

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Artagnan, Hautes-Pyrnes Autres Lieu Artagnan Adresse Artagnan Hautes-Pyrnes OT du Pays du Val d'Adour, CDT65 Salle polyvalente ARTAGNAN Ville Artagnan lieuville Salle polyvalente ARTAGNAN Artagnan Departement Hautes-Pyrnes

Artagnan Artagnan Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artagnan/

Soirée Moules frites Artagnan 2022-11-26 was last modified: by Soirée Moules frites Artagnan Artagnan 26 novembre 2022 Artagnan ARTAGNAN Salle polyvalente Artagnan Hautes-Pyrnes OT du Pays du Val d'Adour|CDT65 Hautes-Pyrnes

Artagnan Hautes-Pyrnes