Soirée Moules-frites à l’Auberge du Drot Capdrot Capdrot Catégories d’évènement: Capdrot

Dordogne

Soirée Moules-frites à l’Auberge du Drot Capdrot, 26 février 2022, Capdrot. Soirée Moules-frites à l’Auberge du Drot Le bourg L’Auberge du Drot Capdrot

2022-02-26 – 2022-02-26 Le bourg L’Auberge du Drot

Capdrot Dordogne Soirée moules frites à l’Auberge du Drot.

Entrée : Soupe de poissons.

Plat : Moules marinières, frites maison.

Dessert : Crêpes façon profiterole.

Menu à 20€.

Sur réservation. +33 5 53 27 04 16 Soirée moules frites à l’Auberge du Drot.

Entrée : Soupe de poissons.

Plat : Moules marinières, frites maison.

Dessert : Crêpes façon profiterole.

Menu à 20€.

Sur réservation. @pixabay

Le bourg L’Auberge du Drot Capdrot

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Capdrot, Dordogne Autres Lieu Capdrot Adresse Le bourg L'Auberge du Drot Ville Capdrot lieuville Le bourg L'Auberge du Drot Capdrot Departement Dordogne

Capdrot Capdrot Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capdrot/

Soirée Moules-frites à l’Auberge du Drot Capdrot 2022-02-26 was last modified: by Soirée Moules-frites à l’Auberge du Drot Capdrot Capdrot 26 février 2022 Capdrot Dordogne

Capdrot Dordogne