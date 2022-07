SOIREE MOULES FRITES

SOIREE MOULES FRITES, 29 juillet 2022, . SOIREE MOULES FRITES



2022-07-29 – 2022-07-29 26.5 EUR Soirée Moules Frites à la Brasserie « Les Terrasses du Lac » la Base de Loisirs animé par le Groupe Ceci-Cela dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville