Soirée Moules-Frites

Soirée Moules-Frites, 23 juillet 2022, . Soirée Moules-Frites



2022-07-23 18:30:00 – 2022-07-23 Soirée Moules-Frites organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et l’Ecole des jeunes Sapeurs-Pompiers de Cayeux-sur-Mer

Avec animation musicale

Menu 15 € (Moules ou saucisses/frites, fromages, dessert)

Sur réservation Soirée Moules-Frites organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et l’Ecole des jeunes Sapeurs-Pompiers de Cayeux-sur-Mer

Avec animation musicale

Menu 15 € (Moules ou saucisses/frites, fromages, dessert)

Sur réservation Soirée Moules-Frites organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et l’Ecole des jeunes Sapeurs-Pompiers de Cayeux-sur-Mer

Avec animation musicale

Menu 15 € (Moules ou saucisses/frites, fromages, dessert)

Sur réservation pixabay dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville