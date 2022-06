SOIRÉE MOULES-FRITES, 16 juillet 2022, .

SOIRÉE MOULES-FRITES



2022-07-16 – 2022-07-16

Soirée Moules-Frites

Repas & concert

Un rendez-vous désormais incontournable, la soirée moules-frites organisée par le Football Club Côte Sauvage et animée par un groupe.

Vous pouvez passer une soirée festive et partager un bon repas dans le cadre de l’ancienne criée.

Convivialité, bonne humeur sont les maîtres mots de cet évènement.

On vous attend !

Organisateur : Football Club de la Côte Sauvage

Soirée Moules-Frites

Repas & concert

Un rendez-vous désormais incontournable, la soirée moules-frites organisée par le Football Club Côte Sauvage et animée par un groupe.

Vous pouvez passer une soirée festive et partager un bon repas dans le cadre de l’ancienne criée.

Convivialité, bonne humeur sont les maîtres mots de cet évènement.

On vous attend !

Organisateur : Football Club de la Côte Sauvage

dernière mise à jour : 2022-06-22 par