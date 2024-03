Soirée moule frites Bannay, samedi 6 avril 2024.

Soirée moule frites Bannay Cher

Préparez-vous à vous régaler avec des moules fraîches et des frites croustillantes, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment délicieux entre amis et en famille !

Réservez dès maintenant votre place pour une soirée gourmande inoubliable.

À vos fourchettes ! 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06

24 Rue du Village

Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire

L’événement Soirée moule frites Bannay a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de tourisme du Grand Sancerrois