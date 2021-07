Soirée motards Aillant-sur-Milleron, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Aillant-sur-Milleron.

Soirée motards 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19

Aillant-sur-Milleron Loiret Aillant-sur-Milleron

25 EUR 25 Soirée motards au café de France’Bikes : repas concert et petit déjeuner – buvette All the night. Places limitées à 100 personnes.

Soirée motards

+33 6 19 17 26 36

Café de France’Bikes

