SOIRÉE MOON FLUO, 13 mai 2022, .

SOIRÉE MOON FLUO

2022-05-13 – 2022-05-13

Venez passer une soirée d’exception sous les lumières noires du Canotier.

Enfilez vos plus beau vêtements fluos et venez danser !

On vous a préparé le maquillage, les goodies fluos et on se charge des photos… !

Informations pratiques

Ouverture des portes : 20h

Entrée : 12 € avec une consommation

Sur place : Bar, Planches apéritives, Saucissons, Terrine…

Pass Vaccinal et pièce d’identité requis.

Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075

dernière mise à jour : 2022-04-22 par