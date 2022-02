Soirée : Montluçon Hip Hop Fest Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon Allier Un week-end 100% hip-hop en perspective, intitulé Montlu Hip Hop Fest avec, entre autres, le « miracle belge » Isha et le champion de beatbox MB14. info@109montlucon.com +33 4 70 05 88 18 http://www.109montlucon.com/ Maison des Jeunes et de la Culture – Scène de l’Embarcadère 8, rue du Général Émile Mairal Montluçon

