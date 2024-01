Soirée montagnarde et projection du film Les Bronzés font du ski Saint-Avit-Saint-Nazaire, samedi 3 février 2024.

Soirée montagnarde et projection du film Les Bronzés font du ski Saint-Avit-Saint-Nazaire Gironde

Soirée tout schuss et projection du film « Les Bronzés font du ski » au profit de la SAE (Association des Parents d’élèves de l’école de Saint-Avit-Saint-Nazaire / Saint-Philippe-du-Seignal).

À partir de 19h Quizz & repas et à partir de 21h30, projection du film.

Apportez vos gobelets et vos couverts!

Un vin chaud offert pour chaque personne qui viendra avec un accessoire de sport d’hiver.

Réservation obligatoire au plus tard mardi 23 Janvier (places limitées).

Gymnase Marcel Duchant

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine armony_g@hotmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03



