Soirée Mont d’or à l’Epicéa Bellefontaine Bellefontaine Catégories d’évènement: Bellefontaine

Jura

Soirée Mont d’or à l’Epicéa Bellefontaine, 18 février 2022, Bellefontaine. Soirée Mont d’or à l’Epicéa Bar restaurant L’épicéa 4606 Route des Fontaines Bellefontaine

2022-02-18 – 2022-02-18 Bar restaurant L’épicéa 4606 Route des Fontaines

Bellefontaine Jura Bellefontaine EUR 24 Moment Gourmand avec la fameuse boîte chaude !

Tous les vendredis soir, profitez de la traditionnelle soirée Mont d’or avec le menu complet :

Mont d’or chaud, charcuterie et salade verte / Dessert / Café

Pendant les vacances scolaires, la soirée a lieu après la descente aux flambeaux de l’ESF.

Sur réservation. contact@l-epicea.fr +33 3 84 33 33 62 http://www.l-epicea.fr/ Moment Gourmand avec la fameuse boîte chaude !

Tous les vendredis soir, profitez de la traditionnelle soirée Mont d’or avec le menu complet :

Mont d’or chaud, charcuterie et salade verte / Dessert / Café

Pendant les vacances scolaires, la soirée a lieu après la descente aux flambeaux de l’ESF.

Sur réservation. Bar restaurant L’épicéa 4606 Route des Fontaines Bellefontaine

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bellefontaine, Jura Autres Lieu Bellefontaine Adresse Bar restaurant L'épicéa 4606 Route des Fontaines Ville Bellefontaine lieuville Bar restaurant L'épicéa 4606 Route des Fontaines Bellefontaine Departement Jura

Bellefontaine Bellefontaine Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellefontaine/

Soirée Mont d’or à l’Epicéa Bellefontaine 2022-02-18 was last modified: by Soirée Mont d’or à l’Epicéa Bellefontaine Bellefontaine 18 février 2022 Bellefontaine Jura

Bellefontaine Jura