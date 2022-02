Soirée Molière – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Soirée Molière – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 14 mai 2022, Nantes. 2022-05-14

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 9 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Improvisation littéraire. On choisit trois auteurs et trois ou quatre comédiens. Alors que l’animateur présente les auteurs au public, ceux-ci sont isolés dans une autre salle pour écrire chacun un texte autour de Molière (thème imposé), et ce pendant vingt minutes. Le temps écoulé, ils rejoignent le public pour la lecture de leur texte, suivie avec attention par les comédiens. Ces derniers s’isolent pendant dix minutes pour préparer la mise en scène des textes, alors que le public est invité à imaginer lui-même comment les textes pourraient être adaptés pour la scène et engage un échange avec les auteurs sur leur façon d’écrire. Place ensuite à l’improvisation ! Durée : 2h environ Dans le cadre du Week-end Molière (13 au 15 mai 2022) Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr

