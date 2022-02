SOIREE MOLIERE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

SOIREE MOLIERE Agde, 1 avril 2022, Agde. SOIREE MOLIERE Agde

2022-04-01 18:00:00 – 2022-04-01 19:30:00

Agde Hérault Agde >Animé par le libraire Philippe Poulain, « Librairie à côté ». A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, Philippe Poulain propose une soirée de textes de et sur Molière, dont l’un des fils rouges sera la transmission, la filiation. Il réunira 3 comédiens, Vincent Dissez, Dag Jeanneret et Alex Selmane, également enseignants du théâtre à Paris et Montpellier, autour de quelques extraits de scènes. La 1ère partie sera composée de passages du Médecin volant, du Misanthrope, de Dom Juan et du Malade imaginaire, avec le premier chapitre du Roman de Monsieur de Molière, de Mikhail Boulgakov (1933). En 2ème partie, sera donnée la première audition de Lettre ouverte à Molière, texte écrit par le metteur en scène et auteur Jean-Claude Berutti.

Ce livre traite du récit de la mort de Molière (publication, janvier 2022). >A partir de 12 ans

>Durée 1h30

>Sur réservation #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Saison culturelle. Soirée Molière animée par le libraire Philippe Poulain, Librairie à Côté ». Lectures et extraits de scènes joués par trois comédiens.

>A partir de 12 ans, sur réservation +33 4 67 94 67 00 >Animé par le libraire Philippe Poulain, « Librairie à côté ». A l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, Philippe Poulain propose une soirée de textes de et sur Molière, dont l’un des fils rouges sera la transmission, la filiation. Il réunira 3 comédiens, Vincent Dissez, Dag Jeanneret et Alex Selmane, également enseignants du théâtre à Paris et Montpellier, autour de quelques extraits de scènes. La 1ère partie sera composée de passages du Médecin volant, du Misanthrope, de Dom Juan et du Malade imaginaire, avec le premier chapitre du Roman de Monsieur de Molière, de Mikhail Boulgakov (1933). En 2ème partie, sera donnée la première audition de Lettre ouverte à Molière, texte écrit par le metteur en scène et auteur Jean-Claude Berutti.

Ce livre traite du récit de la mort de Molière (publication, janvier 2022). >A partir de 12 ans

>Durée 1h30

>Sur réservation #SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

SOIREE MOLIERE Agde 2022-04-01 was last modified: by SOIREE MOLIERE Agde Agde 1 avril 2022 Agde Hérault

Agde Hérault