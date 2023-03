Soirée mix électro et tapas Le bourg Bélaye Catégories d’Évènement: Bélaye

Lot

Soirée mix électro et tapas Le bourg, 11 mars 2023, Bélaye . Soirée mix électro et tapas Le Couvent Le bourg Bélaye Lot Le bourg Le Couvent

2023-03-11 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-11 23:59:00 23:59:00

Le bourg Le Couvent

Bélaye

Lot Soirée organisée par le Couvent de Belaye. Animée par Ronan. Soirée mix électro

Le bourg Le Couvent Bélaye

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bélaye, Lot Autres Lieu Bélaye Adresse Bélaye Lot Le bourg Le Couvent Ville Bélaye Departement Lot Lieu Ville Le bourg Le Couvent Bélaye

Bélaye Bélaye Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belaye /

Soirée mix électro et tapas Le bourg 2023-03-11 was last modified: by Soirée mix électro et tapas Le bourg Bélaye 11 mars 2023 Le Bourg Bélaye Le Couvent Le bourg Bélaye Lot Lot

Bélaye Lot