Soirée Mix de I:Cube / Cabaret Contemporain Théâtre de la Cité internationale Paris, 3 octobre 2023, Paris.

Le mardi 03 octobre 2023

de 20h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. payant

I:Cube et Cabaret Contemporain vous invitent à leur Soirée Mix !

Cette Soirée Mix, pour un public qui aime autant les musiques produites par des machines que celles où les instruments sont rois, commence avec I:Cube. Devenu dès son premier album, Picnic Attack, une figure majeure de la French Touch, cette scène électronique française prisée dans le monde entier, il ne cesse depuis lors de cultiver une identité musicale singulière, faite de culture club (rythmes house et sons de Detroit), d’électro et de pop décalée. Le live d’une heure qu’il donnera au TCi, à base de boîtes à rythmes, d’effets, de synthés et laptops, aura un pied sur le dancefloor et un autre dans le mental. Une expérience sonore qui pourrait aussi bien s’écouter allongé que se danser. Tempo lent, rêve ambient, une transe à la fois diluée, éveillée et ponctuée de solides kicks. En seconde partie, Cabaret Contemporain (batterie, claviers, basse et guitare) nous revient pour un set musical de 50mn, constitué intégralement de nouveaux morceaux.

Théâtre de la Cité internationale 21 A Bd Jourdan 75014 Paris

