Soirée Missives #7 enquête : des artistes qui manquent à l’appel, où sont-ielles passé.es ? Dans son polar “La femme périphérique”, Sophie Pointurier part en quête des oublié.es de l’Histoire de l’art : entre spéculation financière et voyage en ex-RDA, elle fouille les archives poussiéreuses et nos mémoires défaillantes. On la reçoit chez Éditions Libertalia à Montreuil vendredi 25 mars à 19h30 ! En présence de Marie Docher, spécialiste de l’impact du genre dans la création artistique. On va dégommer de l’idée reçue encore !! SOIREE doublée en langue des signes française !

Rencontre littéraire avec Sophie Pointurier (autrice) et Marie Docher (photographe) sur l’impact du genre dans l’art contemporain librairie Libertalia 12 rue Marcelin Berthelot, 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis

