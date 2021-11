Montreuil Zeugma librairie Montreuil, Seine-Saint-Denis Soirée Missives 3 Zeugma librairie Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Missives recçoit Clémentine Beauvais pour la sortie de _Sainte Marguerite-Marie et moi,_ méditation pleine d’humour d’une féministe génération 2.0 sur les traces de son aïeule, une sainte mystique du 17e siècle. Librairie Zeugma jeudi 9 décembre à 19h. ([www.lesmissives.fr](http://www.lesmissives.fr))

Entrée libre.

Rencontre avec Clémentine Beauvais Zeugma librairie 7 avenue Walwein, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T20:30:00

