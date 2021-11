Paris Eglise de la Trinité Paris Soirée Miséricorde Eglise de la Trinité Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée Miséricorde Eglise de la Trinité, 8 novembre 2021, Paris. Soirée Miséricorde

Eglise de la Trinité, le lundi 8 novembre à 20:30 “Laissez-vous consoler par le Seigneur” (Pape François). Veillée de prière pour ceux qui souffrent animée par la Communauté de l’Emmanuel. Eglise de la Trinité place d’Estienne d’Orves Paris Paris 9e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T20:30:00 2021-11-08T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Eglise de la Trinité Adresse place d'Estienne d'Orves Ville Paris lieuville Eglise de la Trinité Paris