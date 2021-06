Arcueil La Mine Ressourcerie Arcueil, Val-de-Marne Soirée Mine Unplugged La Mine Ressourcerie Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Soirée Mine Unplugged La Mine Ressourcerie, 10 juin 2021-10 juin 2021, Arcueil. Soirée Mine Unplugged

La Mine Ressourcerie, le jeudi 10 juin à 19:00

Durant trois soirs de suite, la Mine accueille l’EDIM ! Le jeudi soir sera l’occasion pour vous de découvrir les orchestres de l’EDIM issus des formations Jeunes et des formations Adultes. Venez vous déconnecter ! —————————————- Notre équipe est sur les starting blocks et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir de nouveau à partir du 9 juin ! Les soirées auront lieu sans réservation ni entrée payante. En raison des mesures sanitaires, la participation aux soirées devra se faire assis à table, le bar et la restauration seront ouverts.

Entrée libre

Venez découvrir les orchestres de l’EDIM La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne

2021-06-10T19:00:00 2021-06-10T22:00:00

