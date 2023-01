Soirée Milonga Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 3 3 La milonga est la danse à l’origine du tango rioplatense (embouchure du Rio de la Plata, Buenos Aires et Montevideo) mais c’est également le nom du lieu dans lequel se déroule le bal tango.

Le tango dénommé argentin par opposition au tango de salon ou musette est une danse de bal, d’improvisation à deux, basée sur la marche et l’écoute musicale.

Les danseurs sur la piste avancent et tournent de manière fluide et homogène dans le sens du bal de sorte qu'il se dégage une énergie collective à laquelle tous participent. Fiesta Milonguera / Soirée Tango argentin. Pratique (Bal) ouvert à tous les niveaux

