Soirée « milieux humides normands aux pouvoirs étonnants » Carolles, mardi 20 février 2024.

Soirée « milieux humides normands aux pouvoirs étonnants » Carolles Manche

En compagnie de l’association AVRIL, venez découvrir les milieux humides Normands aux pouvoirs étonnants et posez vos questions ( reconnaissances, pouvoirs, législation…). Soirée en salle sur la commune de Carolles (précisions lors de la réservation). Ateliers en autonomie pour les enfants et petite conférence avec des séquences de vidéo sur la thématique.

Salle communale

Carolles 50740 Manche Normandie contact@associationavril.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 18:30:00

fin : 2024-02-20 20:00:00



