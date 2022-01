Soirée mexicaine Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Chalosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Cricq-Chalosse

Soirée mexicaine Saint-Cricq-Chalosse, 21 janvier 2022, Saint-Cricq-Chalosse. Soirée mexicaine Saint-Cricq-Chalosse

2022-01-21 – 2022-01-21

EUR 42 VAMOS A MEXICO !

En janvier le chef Sauton nous embarque pour un voyage culinaire au Mexique, pays qu’il a visité récemment !

A 19h30, vous serez accueillis avec une délicieuse margarita (6 euros pp).

Dans le jardin, le Chef vous fera découvrir le « PIB », une spécialité du pays. Dans ce trou, il a préparé le plat principal à la mexicaine.

Il se fera un plaisir de vous dévoiler les secrets de cette cuisson.

Après cette mise en bouche, le dîner, composé de 4 plats, vous sera servi par Señor Remi et Señora Sophie. VAMOS A MEXICO !

Saint-Cricq-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-01-18

