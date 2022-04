Soirée “Meurtre au Château de Montpoupon” Céré-la-Ronde Céré-la-Ronde Catégories d’évènement: Céré-la-Ronde

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Céré-la-Ronde 6 EUR Votre mission : Enquêter et découvrir la cause de la mort de Louise, femme de chambre au Château de Montpoupon. Louise, femme de chambre de Mme de Montpoupon est retrouvée morte dans les écuries. Qui a pu tuer Louise, pourquoi, comment… à vous de mener l’enquête en interrogeant les différentes personnes présentes au Château. Vous avez 1h30 !

Limitée à 50 personnes, réservation obligatoire. contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/ Votre mission : Enquêter et découvrir la cause de la mort de Louise, femme de chambre au Château de Montpoupon. Château de Montpoupon

