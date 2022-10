Soirée mets et vins » une soirée en enfer » Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin EUR Le « Domaine KUEHN » et « Les Délices de Christelle* » ont eu la terrifiante idée de vous concocter une « soirée en enfer » autour d’accords mets et vins !

Découvrir ces accords dans un lieu rare et chargé d’histoire : les « Caves de l’Enfer » du Domaine KUEHN à Ammerschwihr .



Au menu ? Gardons un peu de suspens…



Les Gourmandises de la Cave de l’Enfer en guise d’apéritif,

L’Araignée en Velouté vous servira d’entrée,

Le Décèlement du Cercueil attisera votre appétit et

La Douceur de la Cervelle viendra clore la soirée.

…en accord avec les Vins et Crémants d’Alsace du Domaine KUEHN.



N’oubliez pas de signaler vos allergies et intolérances, « Les Délices de Christelle* » pourront adapter le menu en conséquence.



Le tarif de 45 € par personne comprend un apéritif , un plat, un dessert et une boisson.

Les places sont limitées et la réservation obligatoire. * « Les Douceurs de Christelle » est la société de Christelle RICHERT, finaliste de l’émission TV Masterchef Saison 3 (2012)



