Le Landreau Loire-Atlantique Le Landreau Le temps d’une soirée, Fred Niger convie au Domaine de l’Écu le Chef Richard Cornet, à la tête du restaurant l’Aménité, pour un moment partagé autour de la cuisine et du vin.

Venez prendre place parmi les 16 convives de la table d'hôte pour une soirée unique, où les rencontres se font et où les mets et cuvées se partagent avec simplicité et plaisir.

Réservation en ligne: https://my.weezevent.com/fourchette-et-tire-bouchon

Les repas sont soumis aux règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire ou test négatif de – de 24 heures)

Fourchette et Tire Bouchon vous propose une soirée unique avec le Chef Richard Cornet du restaurant L'Aménité le vendredi 4 février à 19h30 au Landreau.

Le Landreau

