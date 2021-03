Soirée métissée FRANCO RIRES Cabaret de la diversité, 27 mars 2021-27 mars 2021, Rimouski.

Cabaret de la diversité, le samedi 27 mars à 19:00

Cette première édition reçoit les humoristes : **Dolino** (Congo) ; **Dominique Babin** (Gaspésie/Bas-Saint-Laurent) ; **Sinem Kara** (Turquie) ; **Anas Hassouna** (Maroc) ; **Val Belzil** (Québec) et **Jorge Humberto** (Chili). Ce projet du [**Cabaret de la diversité**](https://www.facebook.com/diversitebsl) se veut un espace privilégié rassembleur et inclusif pour célébrer la francophonie et la diversité. Il mise sur l’art, notamment l’humour, comme un outil de sensibilisation, de conscientisation, de rapprochement interculturel et de promotion du vivre ensemble. Le français, une langue qui lie et réunit au-delà des différences de cultures et d’accents. Pour participer à l’événement, [**cliquez ici**](https://www.facebook.com/events/2205265366282625). Merci à nos partenaires ayant rendu possible cette 1ère édition : – **Gouvernement du Québec** (Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration / Ministère des relations internationales et de la Francophonie) ; – **Collectif pour la promotion du Patrimoine immatériel en Francophonie** – **Société nationale de l’Est-Du-Québec** ; – **Harold LeBel**, député de Rimouski ; – **Semaine d’actions contre le racisme** ; – **Salon du livre de Rimouski** Pour plus d’informations, communiquez avec M. **Lenine Nankassa Boucal** par courriel à : **[cabaretdiversite@gmail.com](mailto:cabaretdiversite@gmail.com)**

Entrée libre – Événement virtuel sans frais – Diffusion sur la page Facebook Cabaret de la diversité

Spectacle d’humour virtuel sans frais présenté dans le cadre du Cinquantenaire de la Francophonie et de la 22e Semaine d’actions contre le racisme.

Rimouski



