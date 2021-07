Aix-en-Provence Sunset Café Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Soirée Metal’N Dark Sunset Café Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Soirée Metal’N Dark Sunset Café, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Aix-en-Provence. Soirée Metal’N Dark

Sunset Café, le mercredi 14 juillet à 21:00

Tous les mercredis le Sunset vous propose sa soirée spéciale Metal’N Dark. HEAVY-THRASH-HARD ROCK-FOLK-NEO-POWER METAL-INDUS- GLAM AND SLEAZE- ETC…. Entrée gratuite dés 21h00. Happy Hours 21h00/23h00. Un choix de plus de 60 bières différentes!!! Etablissement Climatisé.

Entrée libre

♫♫♫ Sunset Café 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T21:00:00 2021-07-14T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset Café Adresse 2,4 rue des muletiers, 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Sunset Café Aix-en-Provence