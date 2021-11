Sauvian Sauvian Hérault, Sauvian SOIREE MERE NOEL Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hérault

Sauvian

SOIREE MERE NOEL Sauvian, 16 décembre 2021, Sauvian.

2021-12-16 19:00:00 – 2021-12-16

Sauvian Hérault Sauvian Rendez-vous au Domaine la Domitienne pour sa troisième édition de la Soirée Mère Noël.

Venez déguisés et profitez de l’ambiance musicale de Saï Chanson. Pensez a réserver votre table par téléphone ou par mail.

Pass sanitaire obligatoire. caveauladomitienne@outlook.com +33 4 99 41 02 74 Rendez-vous au Domaine la Domitienne pour sa troisième édition de la Soirée Mère Noël.

Sauvian

