Sens Sens Sens, Yonne Soirée Mentalist Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Soirée Mentalist Sens, 26 novembre 2021, Sens. Soirée Mentalist L’Emeraude Lounge 152 Avenue de Sénigallia Sens

2021-11-26 – 2021-11-26 L’Emeraude Lounge 152 Avenue de Sénigallia

Sens Yonne EUR L’Emeraude Lounge organise une soirée mentalist, animée par le magicien et mentalist David Bouchenak.

Pensez à réserver. lemeraudelounge@yahoo.com L’Emeraude Lounge organise une soirée mentalist, animée par le magicien et mentalist David Bouchenak.

Pensez à réserver. L’Emeraude Lounge 152 Avenue de Sénigallia Sens

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse L'Emeraude Lounge 152 Avenue de Sénigallia Ville Sens lieuville L'Emeraude Lounge 152 Avenue de Sénigallia Sens