Soirée Mensuelle Jeux Allez on joue! 87 Rue des Verchères Cour intérieure du Château d'Hurigny – Salle de la sellerie Hurigny Saône-et-Loire

2023-02-10

5 EUR

Hurigny

Saône-et-Loire Hurigny 5 5 EUR Venez jouer, dès 12 ans, seul.e ou accompagné.e, dans une ambiance conviviale autour de différents types de jeux : bluff, stratégie, dextérité, rapidité, mémoire, observation, imagination, coopération, de cartes ou de plateau…

Un moment pour (re)découvrir des pépites ludiques et se faire plaisir en toute décontraction !

Rendez-vous le 2ème vendredi du mois à la salle de la sellerie dans la cour intérieur du château d’Hurigny.

1ère participation gratuite, puis adhésion à l’association allezonjoue71@gmail.com Cour intérieure du Château d’Hurigny – Salle de la sellerie 87 Rue des Verchères Hurigny

