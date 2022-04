Soirée melting potes – Jeux de société Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

Soirée melting potes – Jeux de société Niort, 6 avril 2022, Niort. Soirée melting potes – Jeux de société Le Chamois Ludik 29 Rue Alsace-Lorraine Niort

2022-04-06 – 2022-04-06 Le Chamois Ludik 29 Rue Alsace-Lorraine

Niort Deux-Sèvres Niort EUR 3 Venez seuls ou accompagnés pour intégrer des tables de jeux !

Seuls ou accompagnés, venez intégrer une table de jeu pour partager des moments avec les gens présents dans le bar pour l’occasion.

Nous en profitons pour vous faire découvrir les nouveautés de la semaine et nos différents partenariats avec les éditeurs, que du bonheur !

Tout cela est bien sûr avec l’accord des personnes concernées et dans le respect des gestes sanitaires du moment.

Le Chamois Ludik 29 Rue Alsace-Lorraine Niort

