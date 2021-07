Rambervillers Rambervillers Rambervillers, Vosges SOIRÉE MÉDIÉVALE Rambervillers Rambervillers Catégories d’évènement: Rambervillers

SOIRÉE MÉDIÉVALE Rambervillers, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Rambervillers. SOIRÉE MÉDIÉVALE 2021-07-24 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-24 23:00:00 23:00:00

Rambervillers Vosges Rambervillers Le Syndicat d’Initiative de Rambervillers, sous l’impulsion de son Président Pascal Colombain, organise avec le concours de ses collaborateurs et bénévoles une soirée médiévale.

La place résonnera des épinettes du groupe les Z’apeuprès, sera éclairée par un spectacle de feu de l’association Feu&ries pyrotechnique, jonglerie, cracheur de feu, etc..) et sera bercée par les notes de musique de Dame Isabel et Pascal, l’ensemble sous la houlette des bénévoles costumés.

Soirée totalement gratuite. Venez nombreux et costumés ! +33 3 29 65 49 10 Syndicat d’Initiative de Rambervillers dernière mise à jour : 2021-06-29 par

