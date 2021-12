Soirée Mauvais Genres et DJ SET : Les prédateurs Cinéma les Variétés, 21 décembre 2021, Marseille.

Soirée Mauvais Genres et DJ SET : Les prédateurs

Cinéma les Variétés, le mardi 21 décembre à 20:30

Mardi 21 décembre à 20h30 Soirée Mauvais Genres en partenariat avec les Editions Rouge Profond Projection suivie d’un DJ SET de Prof Babacar Tarif unique 8€ 20H30 – Les prédateurs, présenté par Guy Astic LES PRÉDATEURS de Tony Scott – 1h40 – USA – (Vostfr) avec Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon… Interdit aux moins de 12 ans Miriam est une femme-vampire née en Egypte il y a 4000 ans. Elle possède le don de l’immortalité et de la jeunesse. Elle vit,désormais, à New York, avec son compagnon John depuis 300 ans. John est alors frappé d’un processus accéléré de vieillissement. Afin de tenter de le sauver, Miriam rencontre la séduisante Sarah, docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement, sur laquelle elle jette son dévolu… 22h – DJ set de Prof Babacar et stand de livres à prix réduits proposé par Rouge Profond /////////// PROF BABACAR Pour les chroniqueurs de la nuit marseillaise, Prof Babacar apparaît aux platines début 2000. Pourtant, depuis la fin des années 70, il officie sans publicité ostentatoire lors de soirées underground en club et de soirées africaines organisées dans des salles faute de mieux, croisant avec un sens aigu des filiations musiques du continent noir et musiques noires du continent américain. Cette science musicale, cette connaissance des répertoires pressés sur des tranches de cire noire lui a d’ailleurs valu de nourrir en samples, les instrus des nouveaux rois de la rime et leurs beatmakers (IAM, Uptown, Prodige Namor qu’il managera un temps mais aussi Les Nubians, Positive Black Soul, China Moses ou Assassin). Prof Babacar prolonge le mix, allant chercher toujours plus profond au creux du sillon et sur les étagères qui tapissent de sons ses murs, la matière première de ces épopées musicales. Au temps qui passe, il préfère le tempo qui réchauffe les os, mixant sons qui ravissent vos oncles et tantes et ceux que kiffent les minots aujourd’hui, pour le plus grand plaisir des amateurs de musique et des danseurs. Préventes en caisse et sur notre site internet

6€

♫♫♫

Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T20:30:00 2021-12-21T23:59:00